Hoy Estado de México – abril 24, 2022

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este fin de semana que recomienda “vigorosamente’’ el uso del fármaco Paxlovid, como tratamiento para los pacientes con COVID-19 no grave, con mayor riesgo de ingreso hospitalario.

Este nuevo antiviral oral, de Pfizer, consta de una combinación de nirmatrelvir y ritonavir, y representa una opción superior para estos pacientes porque puede prevenir más hospitalizaciones que las alternativas existentes, tiene menos daños potenciales que el fármaco antiviral molnupiravir y es más fácil de administrar que las opciones intravenosas como remdesivir y los tratamientos con anticuerpos, indicó la OMS.

“Paxlovid se recomienda fuertemente para pacientes con Covid-19 no grave que corren el mayor riesgo de hospitalización, como pacientes no vacunados, mayores o inmunodeprimidos, con falta de vacunación o que no tienen acceso a las vacunas”, así lo indicó el organismo.