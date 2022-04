Hoy Estado de México-abril 19, 2022

Luego del truene entre Belinda y Christian Nodal, inició una gran polémica por el anillo de compromiso que el artista le dio a la también actriz.

Debido a que hasta el momento, Beli no se lo ha devuelto, y hay quienes apoyan que no lo haga, pues fue un obsequio, mientras que otros aseguran que no es suyo, pues no cuenta con la factura de compra de la joya.

En el programa Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante señaló qué Belinda y Nodal podrían comenzar un pleito legal por dicho motivo, hasta el punto en que uno podría ir a prisión.

«Estoy en posibilidad de decirles que viene el broncón, de broncones por ese anillo, todavía no les puedo dar los términos, pero vienen demandas, hay denuncias y puede ir gente a la cárcel… viene la bronca pero durísima, en un par de semanas yo creo que va a reventar esto».

La joya cuenta con un diamante corte esmeralda de 12 kilates y está valuado en 3 millones de dólares, y el cantante lo compró en la casa joyera Angel City Jewelers.