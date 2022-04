Jesús Hernández – abril 05, 2022

Mientras los padres del menor Hugo Carbajal se reunían con el fiscal de Homicidios, Mario Salas, un usuario de Twitter con el nombre Mauricio Mora, nombre similar al del presunto responsable del asesinato del adolescente de 15 años de edad en Jilotzingo, publicó que la causa del ataque que terminó con su vida, fue la falta de pago por el consumo de drogas.

A las 21:41 horas de este día, el usuario @MauMora_, publicó cinco tuits, en los que señala que se encuentra escondido de las autoridades; no obstante, justifica la agresión que terminó con la vida del menor, como una defensa a la negativa de pago de Hugo y de sus amigos.

«¿Y saben por qué fue el altercado?El chamaco que tanto defienden había pedido tachas y cristal para todos sus amigos, no pagó y me dijo que de huevos no lo iba a hacer, me escupió y me lanzó tres golpes, trate de no hacer nada hasta que me dijo que si no le llegaba me iba a matar, posterior a eso, saco (sic) de una cangurera algo parecido a un arma, yo lo único que hice fue reaccionar, aquí estoy señalado como el malo pero ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Yo tengo amigos en la fiscalía, una llamada a camaradas de Morena y con una lana en 3 días salgo», señalan dos de las publicaciones de redes sociales.

Además, el presunto responsable pide dejar de politizar el homicidio y conocer su versión para entender por qué se actuó de esa manera.

«Estoy escondido y temo por mi familia, yo solo fui víctima de las circunstancias, no dicen nada de que los jóvenes están en un lugar sin supervisión haciéndose los machitos, drogándose y fornicando como adultos, ¿Y los padres?», menciona otro tuit.

Tras hacerse públicos estos tuits, familiares y amigos de Hugo Carbajal, quienes se mantienen en el Periférico Norte, reiteraron su exigencia de que se detenga al presunto responsable de la muerte del menor este sábado.

Hasta ahora, se desconoce la veracidad de los tuits.