Hoy Estado de México – abril 15, 2022

Este Viernes Santo el hombre que representa a Cristo en la 179 representación de la Semana Santa en Iztapalapa, fue retenido por un desacuerdo entre la asamblea del comité organizador y la alcaldía Iztapalapa.

Previo a su primera aparición para el Viacrucis, el actor fue retenido, por lo que el evento se mantuvo en pausa con el riesgo de que no se llevara a cabo.

La asamblea organizadora decidió pausar el evento, debido a que no es permitían que 7 caballos de la comunidad aparecieran en la representación de este viernes, junto a 10 caballos que proporcionó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

«No se ha cumplido el hecho de que teníamos un acuerdo de que iban a salir 17 caballos, de esos 17, 10 eran de la secretaría y 7 eran de los participantes del mismo pueblo. Resulta que ahora no quieren dejar salir nuestros 7 caballos por cuestiones que no sabemos», dijo uno de los integrantes de la mesa directiva de la asamblea, quien amagó con no dejar salir al Cristo si no se cumplía el acuerdo.