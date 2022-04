Hoy Estado de México-abril 29, 2022

De acuerdo con algunos estudios, Valle de Chalco registra un desnivel, debido a que se hunde 40 centímetros cada año, por lo cual está más propenso a las inundaciones, además cuenta con canales que lo cruzan y afluentes que se encuentran sobre los niveles de las calles.

Por lo que se realizan labores de limpieza y drenado de canales, con el objetivo de evitar afectaciones en la temporada de lluvias que se avecina, de acuerdo con el presidente municipal Armando García Méndez.

Durante el cabildo abierto, sobre los primeros 100 días de gobierno, los habitantes de diversas colonias pidieron a las autoridades que se apoye con la limpieza de canales que pasan por sus comunidades, por el riesgo que significan las próximas lluvias que se prevén muy intensas.

El alcalde indicó que desde que inició este 2022, la limpieza de canales y drenajes ha sido constante, a fin de evitar afectaciones, sin embargo, la población no ha dejado de utilizar los canales y drenajes a cielo abierto para depositar basura.

Esto pone en riesgo a los habitantes, ya que puede tapar los cauces y provocar un desbordamiento, como el caso del Río Acapol, en el que se retiró un tapón de basura.

«Hago un llamado, viene la temporada de lluvias, es lo que colapsa, el municipio, tiene un desnivel, hace difícil que el agua se vaya, hay que estarla bombeando, se tapan las alcantarillas, no tiren basura».

Finalmente, explicó que ya se coordinan acciones con la Comisión de Aguas del Estado de México para que haya un encargado de las bombas y que no suceda lo que en años pasados, que no se prendían las bombas para drenar, ñ pues no había personal que lo hiciera y tampoco diesel.