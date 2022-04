Hoy Estado de México-abril 23, 2022

El actor mexicano Eugenio Derbez rechazó la invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para presentarse en una reunión para dialogar acerca del Tren Maya, asegurando que en esas fechas tiene compromisos de trabajo, así lo dio a conocer en entrevista con Azucena Uresti.

No obstante, Derbez aseguró que de tener tiempo, tampoco iría a la reunión con López Obrador, ya que no quiere recibir amenazas de muerte.

Aseguró que la última vez que habló del gobierno de López Obrador, fue amenazado de muerte y vetado por Televisa, por lo que no se prestará a dialogar sobre el Tren Maya, ya que podría ser amenazado nuevamente.

“Honestamente creo que no es una buena táctica ir al Palacio a hablar con él. Yo aunque pudiera no iría porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene, la última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguro va a pasar lo mismo a partir de ahorita”.

El actor señaló que el diálogo sobre el Tren Maya debe darse con científicos y ambientalistas, ya que son los expertos que podrían explicarle al presidente lo que afectaría construyendo el tramo 5.