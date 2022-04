Hoy Estado de México-abril 27, 2022

Una pequeña de 12 años de edad a quien no le calculaban más de 72 horas de vida, recibió un transplante de hígado de un joven de 16 años que presentaba muerte cráneoencefálica.

Éste, que fue el primer transplante en México de un donador con Covid-19, se realizó en un hospital de Nuevo León, por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La situación de la pequeña se clasificó como Urgencia Nacional por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), debido al estado tan crítico que presentaba Sofía, nombre de la menor.

Sin embargo, la esperanza llegó a ella tras notificar que había un donante, aunque positivo a covid-19, lo cual podía ser una limitante.

Sofía padece el síndrome de Alaguille, padecimiento hereditario que no es muy frecuente y que provoca diversas afecciones, sobre todo en el hígado, en el cual se produce la cirrosis, misma que provoca una falla hepática.

El pasado 27 de marzo, la niña fue trasplantada con un hígado en el mismo hospital mencionado, sin embargo, luego de 5 días de la cirugía tuvo complicaciones por una trombosis de arteria hepática, por lo que tuvieron que intervenirla quirúrgicamente para reconstruirle el bazo, intervención que fue fallida.

Por lo que el 4 de abril pasado se declaró emergencia el caso de Sofía, por lo que la próxima donación sería para ella, y el mismo día fue notificado en Irapuato, Guanajuato, un donante de 16 años con muerte craneoencefálica.

Pese a que el donante dio positivo a Covid-19, no tuvo síntomas, por lo que la carga viral no era altamente contagiosa y el fallecimiento no se debió a ello, sino a una lesión neurológica.

El transplante duro 6 horas, y a pesar de las complicaciones, la cirugía fue exitosa coma por lo que el 21 de abril, Sofía volvió a casa.