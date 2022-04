Manuel López – abril 2, 2022

Ana María Díaz y Victoria Flores Alarcón, hermanas adultas mayores y enfermas de diabetes, cumplieron un mes y seis días de haber sido privadas de su libertad en el municipio de San Juan Teotihuacán.

Las mujeres de la tercera edad, de 64 y 61 años respectivamente, desaparecieron el pasado 25 de febrero luego de haber salido a realizar las compras del día a un local ubicado en la cabecera municipal.

De acuerdo con sus familiares, de regreso a casa un automóvil blanco tipo sedán las interceptó y las obligaron a subir al vehículo con uso de la fuerza frente a las viviendas de algunos vecinos.

A pesar de que llamaron a la policía municipal, fue después de media hora de los hechos que elementos de seguridad pública acudieron al sitio para implementar un operativo, que al final resultó inútil.

«Según los testigos señalan que ellas fueron subidas al automóvil de forma violenta y esa fue la última vez que supimos de ellas y del lugar que se les vio».

«Lo decimos con seguridad porque nos dimos a la tarea familiares y yo de buscar cámaras particulares para saber qué fue lo que pasó ya que no hemos tenido mucho éxito con las investigaciones de la fiscalía», señaló Rebeca, hija de Ana María y sobrina de Victoria.

En un principio los familiares pensaron que se trataba de un secuestro, sin embargo, a casi 40 días no han recibido ninguna llamada telefónica para exigirles el pago de un rescate por parte de los responsables.

«Yo espero que un día me llamen y me diga. Que las tienen y que están bien, porque me preocupa mucho su salud y su situación anímica», agregó Rebeca, quien teme el deterioro de la salud de su madre porque también padece Parkinson.

Hasta el momento, la familia no cuenta con indicios sobre el paradero de Ana María y Victoria, por lo que llevaron a cabo una manifestación pacífica para este sábado en el primer cuadro del municipio de San Juan Teotihuacán.

«Tenemos la intención de que nos escuchen, de que nuestro pueblo sea seguro y más porque es un pueblo mágico y a donde llegan tantos turistas a las pirámides de Teotihuacán», finalizó.