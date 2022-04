Hoy Estado de México – abril 04, 2022

La esperanza de vida mundial disminuyó dos años, debido a la pandemia por COVID-19, así lo revela un estudio realizado por Centro de Investigación Demográfica de California (Estados Unidos)

El estudio llamado “Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Assessment”, revela que de 1950 al 2019, los descensos de la mortalidad fueron escasos y localizados; pero se vieron compensados con creces por los aumentos de la mortalidad en otros lugares.

En tanto que, de 2019 a 2020, estimado en este estudio en 0,92 años, fue el primer descenso desde 1950, el primer año en que las Naciones Unidas calcularon la esperanza de vida en el mundo.

Mientras que de 2019-2020, le siguió otro descenso de 0,72 años entre 2020 y 2021.

Sin embargo, la esperanza de vida mundial pareció estabilizarse a finales de 2021.

«Aun así, la esperanza de vida mundial era dos años menor en 2021 de lo que debería haber sido en ausencia de Covid-19», dice Heuveline.

De acuerdo con los datos, el impacto de la COVID-19 ha sido mayor en varios países asiáticos y africanos (Egipto, India, Kazajstán, Líbano, Filipinas, Sudáfrica y Túnez) que en países ampliamente estudiados de Europa occidental (por ejemplo, Italia, España o el Reino Unido).