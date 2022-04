Hoy Estado de México – abril 27, 2022

A partir del 2 de mayo se pondrá en marcha en Huixquilucan el programa de separación de residuos sólidos, así lo anunció la presidenta municipal Romina Contreras durante la entrega de 18 camiones recolectores de basura a la Dirección de Servicios Públicos y Urbanos.

Indicó que con este programa, único en su tipo en el Estado de México, se dará atención de calidad a la comunidad, además de promover el cuidado de la salud de la población y del medio ambiente.

Detalló que las nuevas unidades, modelo 2022, permitirán que los desechos sólidos se recolecten de forma separada; es decir, en orgánica e inorgánica, para lo cual se establecerán días específicos en que se recogerá cada tipo de basura en los hogares de las y los huixquiluquenses.

“Lo más importante para nosotros es que ustedes tengan estas herramientas de trabajo, estos camiones nuevos que les harán más eficaz el día a día, estos camiones que no se van a descomponer, con los que no van a estar batallando, como con los que teníamos desde hace 30 años, pero aun así seguimos creciendo nuestro parque vehicular para dar una atención eficaz y oportuna a la ciudadanía”, indicó.

Romina Contreras señaló que, con la adquisición de estos camiones recolectores, cuya inversión fue de 54 millones de pesos, su administración aporta al cuidado y preservación del medio ambiente, pues permitirá reciclar la materia inorgánica y transformar en composta la orgánica, para facilitar la tarea a quienes se dedican a la recolección de estos desechos, lo que optimizará el reciclaje, aprovechamiento y disposición final de las 7 mil 500 toneladas de basura que mensualmente se generan en Huixquilucan.

Explicó que los lunes y miércoles se recogerá la basura orgánica, mientras que martes y jueves, la inorgánica; en tanto, a través de asociaciones de colonos, delegados y presidentes de los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) se realizará la difusión de este programa y, en caso de requerirlo, se ofrecerá capacitación a las comunidades que lo soliciten para llevar a cabo la separación de manera correcta, por lo que invitó a las y los huixquiluquenses a sumarse a esta iniciativa.

Romina Contreras advirtió que será un programa estricto y, en caso de que la basura no se encuentre separada o no se entregue el día que corresponde, los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos y Urbanos no la recogerán.

Esto a fin de crear el hábito de la separación de residuos entre la ciudadanía y se obtengan los beneficios proyectados.

Por su parte, el director de Servicios Públicos y Urbanos, Julio César Zepeda Montoya, destacó que, durante los primeros cien días de esta administración, se han pintado y balizado 160 kilómetros de guarniciones en vialidades, se repararon mil luminarias, se cambiaron cinco kilómetros de cable en líneas de alumbrado público, se recolectaron 23 mil toneladas de residuos sólidos y se llevó a cabo el barrido manual de ocho mil kilómetros en vías primarias y secundarias, además del mantenimiento que recibieron 354 mil metros cuadrados de áreas verdes y mil 200 podas, entre otros.