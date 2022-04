Manuel López – abril 26, 2022

El ministerio público de Ixtapaluca acordó ejercer acción penal en contra del presunto policía que disparó en contra del estudiante Antonio Villa Alcántara en febrero de 2020.

Luego de varias horas de protesta los familiares de Toño lograron que las autoridades de justicia se comprometieran a entregar el oficio el próximo lunes.

“El fiscal me dice que va a hacer la imputación, ya me enseñó el escrito pero me dice que necesita autorización por eso se comprometió a que me lo entrega el lunes a primera hora”, explicó Guadalupe Alcántara, madre de la víctima..

Amigos y familia realizaron un bloqueo este martes sobre la carretera federal México-Puebla para exigir justicia y que se detenga al responsable de haberlo baleado en la cabeza.

“Mi hijo regresaba de la universidad y quedó en medio de una persecución de delincuentes y seguridad pública de Ixtapaluca y una bala le dañó los dos hemisferios del cerebro y dejándolo totalmente incapaz de valerse por sí mismo”, señaló.

Desde entonces Antonio se encuentra en estado de interdicción que le impide tener movilidad, hablar y comer por sí solo, además de asistir a la escuela en Amecameca donde cursaba la carrera de médico veterinario.

“Vamos a confiar en su palabra pero si no es el caso vamos a regresar hasta que la voz que le quitaron a mi hijo sea escuchada”, agregó su madre.