Hoy Estado de México-abril 09, 2022

La modelo Courtney Clenney, de OnlyFans, también conocida como Courtney Tailor, fue aprehendida acusada de asesinar a su novio Christian Obumseli en Miami, Florida.

La originaria de Texas de 25 años de edad es la supuesta homicida de Cristian Boby Obumseli, aunque hasta ahora no se han presentado cargos en su contra.

Los hechos fueron registrados el 3 de abril al interior del domicilio de la modelo, donde vivía con su pareja sentimental y tras haber discutido, Courtney se comunicó a emergencias.

En punto de las 5 de la tarde fue registrada la llamada desde el departamento que se localiza en 3131 de Northeast Seventh Avenue en Edgewater, Miami como Florida.

Cuando las autoridades arribaron al lugar, hallaron al hombre de 27 años apuñalado en el hombro coma por lo que fue trasladado a un hospital cercano, pero más tarde falleció.

De acuerdo con las autoridades, la herida de la víctima fue provocada durante una riña en pareja.

Hasta el momento, la modelo se encuentra recluida en un hospital a causa de problemas de salud mental, debido a que sus declaraciones alertaban su suicidio cuando estaba en custodia policial.

Después de lo ocurrido, el medio Local 10 entrevistó a algunos amigos de la modelo, quienes aseguraron que la relación entre ella y Cristian era muy violenta.

Si amigo Ashley Vaughn señaló que en varias ocasiones fue testigo de que ella golpeaba a su pareja, pero él nunca se defendió.

«La hemos visto golpear no punto nunca lo he visto golpearla… Por lo que hemos experimentado personalmente entre los dos, creemos que Christian no la pondría en una posición en la que necesitaría apuñalarlo para protegerse».

Por otro lado, un vecino de la modelo comento que hace una semana antes del homicidio, se percató de que Christian golpeó a Courtney.

«No podía decir si era con la mano abierta o con la mano cerrada, pero el la estaba golpeando».

La pareja ya tenía varios problemas en su historial, ya que en los últimos tres meses, la policía de Miami auxilió por disturbios en la vivienda donde vivían ambos, de acuerdo con News10.