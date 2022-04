Hoy Estado de México-abril 30, 2022

Tras un mes luego de que el actor Will Smith agrediera al comediante Chris Rock en plena entrega de los Oscar, y después de que el actor ingresara a rehabilitación de manejo del estrés por lo sucedido, recientemente se dio a conocer que viajó a la India para seguir con su recuperación, lo cual no muchos tomaron a bien.

De acuerdo con People, el actor viajó a la India por motivos espirituales, meditar y practicar yoga, no obstante, algunas celebridades de Hollywood lo han criticado.

«el viaje espiritual de Will a India para practicar yoga y meditaciones cínico y ridículo, dado que no se ha disculpado personalmente con la única persona a la que agredió frente a millones de personas. Ninguna cantidad de Namastes compensará eso», comentó una fuente.

A pesar de que el actor no pidió disculpas al comediante, sí lo hizo a través de Instagram.

«Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera del lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», escribió Will.