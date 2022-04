Manuel López – abril 04, 2022

El titular de la Dirección de Seguridad de Chimalhuacán, Salvador Hernández Torres, negó que tres de sus policías municipales de tránsito hayan golpeado a la activista Irene Cervantes durante un operativo de seguridad el viernes pasado.

En conferencia de prensa, aseguró que la mujer se trasladó por su propia voluntad a las instalaciones de la Comandancia municipal y en el trayecto se infringió ella misma las heridas que tuvo en el cuerpo.

Dijo que el día de los hechos, los policías la detuvieron porque la motocicleta en la que viajaba junto a otra persona iba en sentido contrario y contaba con reporte de robo en la Plataforma México.

A pesar de ello, Irene Cervantes presentó una denuncia por lesiones de segundo grado en contra de las agentes, quienes fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público durante la madrugada del sábado pasado.

Aseguró que a pesar de ello esperarán la resolución judicial en contra de las tres policías municipales.

“Si el Juez de Control considera que no son culpables, no tenemos por qué destituirlas y darlas de baja, finalmente el juez es el que tiene la última palabra, no tenemos por qué proceder contra ellas y tendrán que seguir trabajando”, aclaró.