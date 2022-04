Arturo Callejo-abril 07, 2022

El Vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez, rechazó que las casillas a instalarse el próximo domingo 10 de abril, para la Consulta de Revocación de Mandato, vayan a ser de difícil acceso, ya que en un 92 por ciento estarán en los mismos sitios que el pasado 06 de junio, cuando en el Estado de México hubo elecciones. También negó que el INE esté incumpliendo con la difusión de dicha consulta.

El funcionario federal negó también que el INE esté obstaculizando la difusión del proceso y haya reducido a la tercera parte la instalación de casillas, como lo ha señalado desde la semana pasada el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en esta entidad federativa.

Estos señalamientos, dijo, son expresiones que intentan desacreditar al INE.

Rubio Sánchez refirió que a nivel estatal se han proyectado más de mil 800 videos e imágenes sobre la consulta, además de spots, por lo que el próximo evento de corte político ha tenido más difusión que un proceso electoral normal.

Y si en el territorio mexiquense se van a instalar el domingo venidero solo poco más de siete mil casillas, es porque el Congreso de la Unión no autorizó más dinero al INE para que se instalara un número similar al del proceso electoral de 2021, cuando se contabilizaron hasta 20 mil casillas electorales en este estado.

La mayoría de las casillas estarán en escuelas, parques o jardines públicos y pocas en inmuebles privados, por lo que no estarán con difícil acceso, “Estamos instalando las casillas en las escuelas donde llevamos a nuestras hijas e hijos todos los días, yo no sé si los ciudadanos no encuentran las escuelas para llevar a sus hijos, no sé cómo le hacen”, criticó el funcionario.