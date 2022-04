Hoy Estado de México-abril 02, 2022

Una joven buscaba empleo, dejo su currículum, y al revisar su correo se dió cuenta que fue rechazada, el motivo: por no cumplir con los estándares de belleza que requerían.

La compañía le negó el empleo a Valeria, pues no cumplía con uno de sus requisitos, pese a tener «mucha experiencia y un gran CV», argumentaron que no tenía el perfil solicitado, pues los estándares de belleza no eran los óptimos para la vacante.

La publicación se realizó a través de Twitter, donde se explicó que fue vía correo electrónico que la empresa argumentó que los estándares de belleza no eran suficientes.

Este caso se ha vuelto viral, debido a que para poder laborar en la compañía, de la cual no se menciona el nombre, se necesita tener un estándar de belleza específico.

Y tú qué opinas?