Hoy Estado de México-abril 29, 2022

El pasado mes de febrero, la conductora Marta Guzmán dio a conocer a través del programa Chismorreo, que a finales del año pasado le diagnosticaron cáncer de mama, por lo que debía someterse a quimioterapias, por lo que habría ocasiones en que no se presentaría al programa.

Luego del anuncio, Marta ha tenido una actitud positiva y no ha dejado de presentarse al programa, sin embargo, hace poco mostró las secuelas de las quimioterapias en su cuerpo, la más común, la pérdida de cabello.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la conductora compartió una imagen sin peluca y explicó que tras varias sesiones de tratamiento empezó a perder el cabello, por lo que decidió raparse.

“Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”.

La conductora de televisión comentó que ya se está acostumbrando a estar sin cabello, pues está consciente del proceso que vive y de sus diversos síntomas como mareos, cansancio, entre otros.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”.

Finalmente, recomendó a las mujeres acudir a sus chequeos como mastografías, así como diversos estudios para detectar a tiempo el cáncer de mama.