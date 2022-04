Hoy Estado de México-abril 01, 2022

Luego de que el actor Alfredo Adame acusara de trata de personas a la conductora de televisión Laura Bozzo, incluso de que asegurara que la podía meter a prisión pues tiene pruebas en su contra, ella lo llamó «mosca».

Laura se mostró molesta luego de ser cuestionada sobre las afirmaciones de Adame, quién asegura que cuenta con pruebas de los supuestos ilícitos que la peruana cometió en México.

En conferencia de prensa, la conductora mostró su molestia luego de que los medios le preguntaran sobre las acusaciones realizadas en su contra por Alfredo Adame, ante lo cual la peruana volteó hacia arriba y dijo «ay, por favor».

«53 personas he rescatado de trata, pregúntenle a Rosi Orozco sobre mi labor en contra de la trata».

Sin embargo, ante la insistencia de los medios sobre las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Laura Bozzo, ella respondió:

«Hay Alfredo Adame, no me vengas con… Yo no me peleo con moscas. Que diga lo que le dé la gana».