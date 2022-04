Arturo Callejo-abril 23, 2022

El ayuntamiento de Metepec enfatiza que la mujer que aparece en un video agrediendo física y verbalmente a una elemento de seguridad privada al interior del Club San Carlos, no trabaja en la actual administración que dirige Fernando Flores Fernández.

“La mujer que agrede a la elemento de seguridad privada, no pertenece ni tiene relación alguna con este ayuntamiento, como versiones sin fundamento han señalado. No trabaja, colabora o tiene relación con esta administración. Reprobamos enérgicamente este tipo de violencia que no es, bajo ninguna circunstancia, una acción que merezcamos los ciudadanos de Metepec”, señala un comunicado de prensa del ayuntamiento.

Se agrega que el respeto a las autoridades de cualquier nivel y el diálogo como vía legítima de acuerdo, es una ruta y política pública ordenada por el presidente municipal, Fernando Flores.

“Y acatada y practicada en todos los niveles de la administración. Estaremos atentos al desarrollo de este suceso para salvaguardar siempre el respeto y dignidad de nuestros vecinos”, finaliza.

De manera reciente, en redes sociales se difundió un video en el que se ve que una mujer supuestamente prominente y con influencias, grita el tan sonado, “¿si sabes quien soy verdad?”, para luego escupir en dos ocasiones, humillar y bofetear a una mujer elemento de seguridad privada que trabaja en el Club San Carlos.

Aparte de sobajar a su víctima, la amenaza con el clásico, “¡lo vamos a hacer personal hasta donde llegue, hasta dónde llegue!, le grita a la vigilante quien guarda tolerancia.

La “Lady escupitajo”, como le apodaron los cibernautas que le atizaron en las redes sociales por esta acción captada a plena luz de día, se aleja a su supuesta vivienda ubicada en las inmediaciones de la glorieta de San Gerardo, San Pedro y Santa Teresa”, en el prominente fraccionamiento.