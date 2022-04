Hoy Estado de México-abril 07, 2022

Hace unas horas, se dió a conocer que la cantante Ángela Aguilar, de 18 años de edad, se encuentra en una relación con un hombre 15 años mayor que ella, y tras filtrarse algunas fotografías suyas, la estrella aseguró sentirse violentada.

Luego de que se publicaran unas fotografías donde se muestran bastante románticos, mismas que levantaron controversia y críticas hacia la joven cantante, fue el compositor Gussy Lau quien confirmó la relación, y quien además dijo que decidió hablar del tema, ya que Ángela ha recibido malos comentarios.

Debido a esto, la intérprete publicó a través de sus redes sociales que se siente defraudada y violentada, ya que una persona de confianza y cercana a ella fue quien compartió las imágenes sin pedirle autorización.

«Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, ser defraudado por una persona que yo nunca pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”.

La joven estrella asegura que las fotografías donde aparece besando a su pareja la han afectado de manera profesional y económica además de lo personal.

«Me afecta en la parte amorosa, con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error. Me duele tanto».

Por lo que externó sentirse identificada con las mujeres que han sufrido por la publicación de material de su vida privada sin su consentimiento.

«Hoy por primera vez viví lo que es y me parte el alma. Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa, a hablar con mi voz, con mi música, que es lo que soy. Me duele haber afectado mi imagen de esta forma. Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma».

Lamenta haber sido víctima de una invasión a su privacidad, a su derecho y a elegir lo que publica ono acerca de su vida.

«Me merezco tener esa opción, tener una opción de decidir si voy a sacar que estoy en una relación o que voy a sacar una foto o no la voy a sacar».

Ángela se siente triste por la imagen que ahora se tiene de ella, sin embargo, señaló que sigue siendo la misma.

Además dijo que tomará un tiempo para pensar sobre sus decisiones y elegir la manera en la que procederá.

Finalmente, agradeció a sus seguidores que siguen creyendo en ella.