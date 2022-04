Hoy Estado de México-abril 06, 2022

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que podría presentarse un incremento de contagios de Covid-19 por las próximas vacaciones de Semana Santa, por lo que México debe mantenerse alerta.

De acuerdo con el gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, México no debe relajar protocolos sanitarios ante algún repunte de pandemia, pese a que el país ha disminuido los contagios recientemente.

“Entonces podemos considerar que México se encuentra en un periodo inter epidémico. Sin embargo, no se recomienda relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país… el riesgo de activación de la pandemia no está descartado dada la inestabilidad de la situación internacional y la siempre, posibilidad de la emergencia y surgimiento de nuevas variantes de preocupación. Y quisiera destacar que una atención especial se tendrá que prestar durante los feriados de Semana Santa”.

Asimismo, indicó que hasta ahora no se han registrado casos de la nueva variante de coronavirus que lleva por nombre XE, en las Américas, pues en la actualidad sigue predominando Ómicron.

Además, el director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, dijo que es necesario que se siga utilizando el cubrebocas, y que se implemente un sistema eficaz y más rápido para detectar contagios.

«Cualquier medida de relajación del uso de mascarillas debe tener en contraparte un sistema muy ágil de detección rápida y de medidas focalizadas en aquellos espacios donde hay un aumento en la transmisión del virus».