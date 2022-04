Hoy Estado de México-abril 06, 2022

Este viernes la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, dio a conocer que adelantarán 10 días la reunión para discutir sobre las posibles sanciones en contra del actor Will Smith, tras haber propinado una bofetada al comediante Chris Rock.

El adelanto de la reunión se dio por motivos de procedimiento, donde se discutirá si se expulsa o suspende al actor que protagoniza Rey Richard: una familia ganadora, quien exigía tiempo para la respuesta, no obstante, como Will renunció la semana pasada a la Academia, ya no fue necesario.

«Es en el mejor interés de todos los involucrados que esto sea manejado de forma oportuna», comentó David Rubín, presidente de la Academia, a través de una carta dirigida el día de hoy a los miembros de la directiva.

Cabe recordar que el histrión renunció a la Academia el pasado viernes, tan solo a 5 días luego de haber agredido a Chris Rock en la entrega de los Óscar.

Posteriormente, willsmith, de 53 años de edad como indicó que sus acciones fueron impresionantes, dolorosas e inexcusables.

Los asistentes al Teatro Dolby se sorprendieron cuando Smith subió al escenario y le propinó una cachetada a Rock después de que hiciera una broma sobre la cabeza de su esposa Jada Pinkett Smith, quien asistió rapada.

La esposa del actor padece alopecia, un padecimiento que provoca pérdida de cabello.