Hoy Estado de México-abril 05, 2022

Después de que la Fiscalía General de la República diera a conocer que la ex esposa del político Javier Duarte, Karime Macías, sería extraditada por orden de Gran Bretaña, el representante de la ex presidenta del DIF de Veracruz explicó que existen varias acciones para que no sea trasladada a México.

«La señora Karime Macías Tubilla no va a ser extraditada. Tal y como refiere la propia Fiscalía General de la República, existe un plazo de 14 días para impugnar en apelación. Esto significa que estamos ante un proceso inconcluso», señaló el abogado de Karime, Marco del Toro.

Además, indicó que ase están realizando varias acciones sobre conductas incorrectas de autoridades de Veracruz en cuanto a procuración de justicia.

A través de un comunicado de prensa, el abogado de Karime aseguró que se está llevando un proceso que tardará, sin embargo, se espera que todo quede en su lugar.

Asimismo, el abogado aseguró que las autoridades veracruzanas han emitido información falsa al Reino Unido para conseguir así la extradición de Karime.

«Resulta lamentable, por decir lo menos, el papel que desempeñó la Fiscalía de Veracruz al mentirle abiertamente a las autoridades inglesas (lo que por cierto ya es materia de procedimientos en México que hemos entablado)».