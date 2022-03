Arturo Callejo- marzo 31, 2022

Integrantes de la comunidad transexual, transgénero y trasvesti del Valle de Toluca, acudieron a la Cámara de Diputados del Estado de México para que se someta a discusión y se apruebe una iniciativa de ley a fin de que en esta entidad federativa se les otorgue el derecho de identidad a personas menores de 18 años, es decir, a adolescentes.

“Ignorar la situación actual, perpetua la violencia en contra de los menores, acentuándose el riesgo que sufran malos tratos, torturas, crímenes de odio y otras conductas transfóbicas en perjuicio de los derechos humanos y sociales”, sostuvo Tania Vázquez, integrante del colectivo “Famosas Toluca”.

Subrayó la también activista que el ser transgénero no es una enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana y que las infancias trans comprenden su lugar en el mundo y están sujetos a este derecho que por ley y humanidad les corresponde.

Enfatizó que las personas transgénero no nacen a los 18 años de edad y recordó que su identidad actual la percibió a los 12 años, “no era malo, no lo sabía, simplemente derivado de esta educación heteronormada y retrógrada era como me sentía vulnerable e, incluso, hasta intento de suicidio por no sentirme acorde con mi cuerpo, entonces, exijo, a todas las instituciones públicas, municipales, estatales y federales, que hagan menos discursos de inclusión y que sí hagan más acciones afirmativas en pro y en beneficio de nuestra población trans”.

Tania refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 03 de marzo, señaló inconstitucional, “negar el derecho a la identidad a personas menores de 18 años y dicho por el ministro Arturo Saldívar, sosteniendo que no existe dicha relación con el límite de edad”.

Para ello, en el Estado de México, habría que reformar los artículos 3.38 y 3.42 del Código Civil estatal y el 2.32 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.