Hoy Estado de México – marzo 17, 2022

La inteligencia de los perritos es increíble, aunque muchos digan que son animales y no piensan, este amigo peludo ha demostrado que los subestimamos, porque ellos piensan perfectamente sus estrategias.

A través de TikTok se ha vuelto viral el video de un perrito callejero que se hace la “vístima” para que las personas le compren croquetas.

La grabación muestra al perrito que, con una expresión de profunda tristeza, se sienta afuera de una tienda de alimentos para mascotas, donde espera a los clientes.

Cuando una persona llega, lo toca con una patita y pone su expresión más triste que puede para que los clientes le compren una galleta de premio o croquetas y así obtener alimento.

Cuando ve que un cliente se acerca, pone “patas” a la obra y se mete a su papel de víctima, dando lástima a los clientes, quienes no pueden dejar pasar esos ojitos de tristeza del perrito y le dan de comer.

“Todavía lo come triste”; “Denle su Óscar”; “Nunca pierde su papel”; “Modo víctima activado”, “Hasta come con drama”, son algunos de los comentarios de los internautas que le han dado miles de veces me gusta al video, volviéndolo viral.