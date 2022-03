Hoy Estado de México – marzo 28, 2022

El avión presidencial no se vendió, ni se entregó como parte de la rifa, por lo que el gobierno federal planea exponerlo en el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.

Pero además de eso, la lujosa aeronave se rentará para viajes particulares, así lo anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, reveló que la aeronave se entregará a la empresa Olmeca-Maya-Mexica, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que lo administre.

Pero advirtió que el avión presidencial TP-01 no podrá ser utilizado por ningún funcionario público.

De esta manera, dijo, se rentará para invitados de bodas, 15 años, cumpleaños, o para empresas que quieran darle un reconocimiento a sus trabajadores, y no descartó que se pueda volar en él para viajes a Cancún o a Los Cabos.

“Tiene como 10 lugares que son exclusivos, entonces reconvertirlo, volverlo avión comercial de 240 lugares ya no es posible, costaría muchísimo, inclusive hasta técnicamente, hasta por el material que tiene, por eso ha costado tanto venderlo, no se ha podido y tampoco queremos rematarlo, se tiene que vender a precio de avalúo y no han querido comprarlo”, reconoció el mandatario federal.