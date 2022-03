Arturo Callejo-marzo 17, 2022

Combate a la corrupción, transparencia, mejor servicio hacia la ciudadanía, no agraviar al que ya está agraviado con una atención deficiente, combate al robo de vehículo, robo al transporte público de pasajeros y atención al sur del estado, fueron las principales expresiones que tuvieron en su reunión diputadas y diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hacia el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

A una semana de estar en el cargo, el funcionario consideró que entre las mayores demandas de la población está dar una mejor atención a sus problemáticas de seguridad y combate a la corrupción al interior de la corporación.

Destacó la utilidad de los ministerios públicos móviles que están instalados en plazas públicas o comerciales, pues éstos deben servir tanto para iniciar una carpeta de investigación de forma exprés como para darle seguimiento a la misma. A estos pequeños módulos se deben sumar un perito y un elemento ministerial.

“Una Agencia del Ministerio Público Móvil tiene que estar ubicada donde debe ser, pero eso no lo digo yo, lo dicen los presidentes municipales a quienes hay que escuchar y sobre todo debe estar un perito, un policía, un facilitador para que no todo lo que se lleve a cabo en denuncia llegue a carpeta de investigación, ahora son unos pequeños vehículos donde prácticamente lo que estamos haciendo es iniciar carpetas pero no estamos iniciando diligencias preliminares ahí mismo, sino que se van al centro de justicia y se pierde un poquito el sentido, la idea es que los centros móviles de atención sean en efecto centros integrales móviles de atención y que les den un servicio real a la ciudadanía”, sostuvo el Fiscal mexiquense.

En lo que se refiere a cambios en los altos mandos policiales, Cervantes Martínez indicó que éstos deberán ser evaluados de manera seria y técnica, “voy a valorar las fortalezas y debilidades de cada servidor público medio superior y hasta los niveles que sea posible para su permanencia, su no permanencia o su separación”.

Al tocar el tema de las fiscalías regionales, el Fiscal General de esta entidad federativa se comprometió a que, quienes trabajan en éstas tendrán las mejores medidas de seguridad y bienestar que son necesarias para el desempeño de su labor, “así como pretendo fortalecer la atención a víctimas,

seré muy cuidadoso en preservar la integridad y la vida de los compañeros que ahí trabajan”.