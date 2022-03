Jesús Hernández – marzo 30, 2021

Derivado de la activación de la Contingencia Ambiental Fase I por altas concentraciones de ozono en el Valle de México, este miércoles se aplicará el programa Hoy No Circula para los vehículos que portan engomado rojo, desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la restricción vehicular aplicará para los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0″ y «00”, terminación de placa 3 y 4, así como para los que portan holograma tipo 1 y cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0, así como para aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Esta medida también aplica para los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y los automóviles con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma tipo 1 o 2.

Se aplicará también para los vehículos con matrícula foránea de uso particular con holograma “00” ó “0” , engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México.

En el caso de los taxis con holograma de verificación “1” o “2”, estos deberán dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b), aunque la restricción a la circulación les aplicará entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Los automotores que no entran en estos supuestos, por lo que no tendrán restricciones, son vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exentos, aquellos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso, con excepción de los vehículos con hologramas “0 y 00” engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4.

También vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita), y de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa con credencial vigente.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental, así como de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Se agregan vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente, y aquellos que sean usados para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda, y transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas LP).

Esta excepción también aplica para los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes, y los que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente, así como para los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.