Hoy Estado de México -marzo 17, 2022

De acuerdo con algunos síntomas, se dice que la influencer e hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas podría estar embarazada, y fue ella misma quien respondió a los rumores.

Todo inicio cuando Michel público en sus redes sociales que ha tenido muchos antojos, por lo que los rumores no se hicieron esperar y los cibernautas comenzaron a sacar conclusiones.

Actualmente Michel sostiene una relación sentimental con el empresario Danilo Díaz.

«Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces».

Ante los rumores, la también modelo aseguró que no está embarazada, así que nuestro querido LuisMi no será abuelo.

«No estoy embarazada!, Porque siempre que digo: bueno, ahora se me antoja como dicen ay, seguro estás embarazada amiga y no», público mediante sus historias en Instagram.