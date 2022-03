Jesús Hernández – marzo 01, 2022

En las próximas semanas, el precio del kilogramo de la tortilla podría alcanzar los 24 pesos en la Megalópolis, pues los productores han comenzado a ajustar en dos pesos por kilogramos el costo de este alimento y, de continuar la escalada de los insumos con que se elabora, podría incrementarlo dos pesos más antes del mes de mayo.

El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, confirmó que, desde la semana pasada, algunas tortillerías en el Valle de México y la Zona Metropolitana realizaron ajustes al kilogramo de la tortilla y la masa en dos pesos, aunque se prevé que sea en los siguientes días cuando se registre este aumento de manera generalizada, y el cual se sumará al que ya se registró al inicio de 2022.

El líder tortillero explicó que este incremento se debe a un aumento prolongado y permanente de los insumos básicos para la elaboración de este alimento, como es el caso del maíz y la harina nixtamalizada, que subieron sus precios, por tonelada en cerca de mil pesos en el último mes, mientras que los combustibles como la gasolina y el gas no han dejado de ajustar sus precios al alza.

Indicó que a esto se suma el incremento de las refacciones que se usan para las máquinas con las que se elabora la masa y la tortilla, pues el acero “se encuentra por los cielos”, lo que ha pegado significativamente en los costos de producción, por lo que es indispensable llevar a cabo estos ajustes con el fin de hacer sobrevivir a la industria.

Sergio Jarquín explicó que, en algunos sitios, como Morelos, el precio ya alcanza los 24 pesos por kilogramo, mientras que, en la Zona Metropolitana del Valle de México y Puebla, se estima que alcanzará entre los 18 y 20 pesos en promedio en estos días, aunque, de seguir los ajustes y una vez que termine la distribución del maíz del Bajío y comience la de Sinaloa, entre los meses de mayo y junio, podría aumentar el costo dos pesos más.

Mencionó que estos nuevos precios ya fueron notificados al gobierno federal, quien no ha mostrado disposición para ayudar a la industria, toda vez que Segalmex no ha tenido intención de vender el maíz que mantiene en bodegas a un bajo precio y, en su lugar, ha preferido que éste se eche a perder o se venda «por debajo de la mesa”, mientras que no se le autorizó al sector el otorgamiento de un crédito para llevar a cabo una compra consolidada del maíz y, en su lugar, les ofreció créditos de solo 20 mil pesos con condiciones imposibles de pagar.

AL llevar a cabo un recorrido en la Zona Metropolitana, el precio del kilogramo de la tortilla se mantiene entre los 16 y 18 pesos en promedio, aunque los encargados señalaron que se mantienen atentos a alguna indicación para ajustar sus costos en los siguientes días.