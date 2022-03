Arturo Callejo-marzo 10, 2022

Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, acudió a Palacio de gobierno y a la Cámara de diputados del Estado de México, para exigir se le liberen hasta 206 millones de pesos para atender necesidades de agua potable, infraestructura y seguridad, por citar algunos rubros.

Sostuvo que 150 millones de pesos tienen que ser liberados por el gobierno estatal, pues forman parte del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y los restantes 56 millones de pesos los tiene que liberar el Congreso mexiquense, lo cual no ha hecho desde hace tiempo.

“Son temas centrales que nos preocupan, no podemos contratar más policías, no podemos adquirir más infraestructura y en el modelo que tenemos de seguridad pues la verdad que necesitamos tecnología para poder gobernar más de un millón 655 mil habitantes. La verdad me preocupa porque no es un dinero que nos hayan asignado ellos (el gobierno mexiquense), es un dinero que nos asigna la legislatura”, acentuó el edil ecatepense.