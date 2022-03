Hoy Estado de México-marzo 06, 2022

Al menos 500 mil habitantes de México presentan un cuadro de trombosis tras haber superado el covid-19; esta situación prevaleció en un 30%, esto es, casi 650 mil casos en el mismo periodo, así lo dio a conocer el actual presidente de la sociedad mexicana de angiología, cirugía vascular y endovascular, Carlos Arturo Hinojosa Becerril.

«Si hablamos de la población general y la posibilidad de una trombosis es de 1.8 en mil, cuando tienen covid moderado a severo son 300 adicionales, es un 30%, para que vea la magnitud de diferencia», comentó en entrevista para Milenio.

Se sabe que las personas hospitalizadas debían anticoagularse para poder controlar. Si quien padeció covid-19 leve en su vivienda sin necesidad de utilizar oxígeno y sus actividades fueron limitadas para moverse, no se desarrollan efectos secundarios por el casi nulo movimiento y trombosis.

El tabaquismo puede convertirse en un gran problema, ya que provoca un daño en el endotelio vascular y en el arterial.

«Ahí nos pasamos ahora en el otro campo, es el campo de las arterias que pueden ocasionar aterosclerosis y trombosis. Hay que diferenciar cuando se daña la arteria que es la que provee de sangre, oxígeno y nutrientes o cuando se daña la vena que ya regresa esa sangre que ya se utilizó «.

La trombosis ocasionada por covid-19 por falta de movimiento, se da cuando la sangre vuelve a los conductos, en personas fumadoras o que tienen mucho colesterol o diabetes, se dañan los conductos que llevan la parte oxigenada.

«El fumar produce que esas arterias, esos conductos que están llevando la sangre rica en oxígeno y nutrientes se tapen y no llegue al alimento, no llega el oxígeno a los tejidos. Por eso recomendamos mantener la vida saludable, no tener colesterol elevado, controlar su presión para que esas arterias no se dañen y nunca le falte sangre a los órganos, a las piernas».