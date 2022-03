Hoy Estado de México – marzo 21, 2022

En punto de las 05:05 horas de este lunes salió de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En 43 minutos logró llegar a la nueva terminal aérea, demostrando que se puede hacer menos de una hora de camino hacia el AIFA.

El presidente había anunciado que haría 40 minutos de traslado y no más de una hora como aseguraban sus “críticos y adversarios”.

“Les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos, porque, o 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana. No, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00, o sea, que estar a las 6 allá”, dijo.