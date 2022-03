Hoy Estado de México -marzo 10, 2022

Margarita, ‘La diosa de la cumbia’, rompió el silencio y reveló que su padre la violó cuando era adolescente, situación que nunca comentó a nadie hasta el día de hoy.

La situación que motivó a la cantante a revelar dicha agresión, fue la denuncia que interpuso Sasha Sokol en contra de Luis de Llano Macedo por abuso.

Por lo que Margarita le hizo saber a Sasha que cuenta con todo su apoyo, y al mismo tiempo explicó pormenores de la situación con su padre, y aseguró que el abuso nos fue solo en contra de ella.

En entrevista para el programa Ventaneando, La diosa de la cumbia envió un mensaje a Sasha Sokol reiterándole su cariño y apoyo, luego de haber denunciado a Luis de Llano por abuso cuando ella tenía 14 años de edad.

«No tienen idea cuántas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar».

Margarita explicó cómo sufrió este abuso por parte de su padre cuando tan solo era una niña.

«Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo, y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé».

Inspirada por la situación de Sasha Sokol, Margarita reveló lo que vivió cuando era una adolescente.

«Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión, todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó».

Margarita dijo que después de haber sido agredida sexualmente por su padre decidió callar pues se sentía culpable.

«El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa».

Y no solo a ella, sino también a su hermana, reveló que se enteró hasta la muerte de su padre.

«Fue muy difícil porque después mi papá murió, y claro que me dolió, por supuesto que me dolió. Yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado. No hace mucho que vino mi hermana de Colombia, me confesó que ella también y eso sí me dolió».