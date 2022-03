Hoy Estado de México -marzo 17, 2022

Este maestro Julio Ferrari reconoció a la persona que lo despojó de sus pertenencias, pues fue su alumno, por lo que le dijo: «te conozco desde los 11 años», durante el asalto.

Ferrari es un docente de Tucumán, Argentina y logró reconocer a su alumno en un atraco.

Los hechos tuvieron lugar el 4 de marzo pasado cuando el profesor fue víctima de un asalto en manos de dos sujetos, uno era su alumno.

«Yo no le quería entregar la mochila porque le decía que no le servía, pero allí hicieron el primer disparo».

Mientras uno de los delincuentes lo amaba con un arma, el otro hombre le quitó su mochila y su teléfono móvil coma pertenencias que el docente se negó a entregar.

Por lo que intentaron dispararle, pero la bala se atoró en el arma, pues, según el docente, la pistola ya era vieja.

Fue ahí cuando el maestro observó la mirada de uno de los delincuentes, y descubrió que era su alumno.

«Cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis exalumnos. Lo reconocí automáticamente, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años».

El joven tiró la mochila y se fue luego de que el maestro le dijera: «fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor».

Después, el alumno se comunicó con el maestro mostrándole arrepentimiento y le pidió una disculpa, le comentó que recuerda todos las ocasiones que le brindó apoyo.

«Quiero dejar en claro que por el contexto en el que viven estos jóvenes, no tienen muchas oportunidades. El estado y los medios de comunicación tienen que ayudar».

El joven le dijo al docente que pese a su error, le tiene un cariño especial como amigo y le prometió que jamás se volverá a repetir una situación igual.

«Quería pedirle perdón con todo mi corazón por lo que hice. Yo nunca lo reconocí. Ahora me acuerdo que usted me ayudó mucho y yo lo quiero a usted, porque me aconsejó, me ayudó y yo lo quería como un amigo».