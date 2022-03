Hoy Estado de México – marzo 07, 2022

La actriz Lorena Herrera habló con los medios de comunicación sobre las nuevas plataformas en las que los influencers ganan dinero.

Ante los reporteros, aseguró que no tiene necesidad de subir contenido a la plataforma de OnlyFans.

“No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años, que no tendría que hacer algo que para mí sería incomodo. Me sentiría quizás incomoda”, aseguró.