Arturo Callejo-marzo 11, 2022

El próximo miércoles 16, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, diputadas y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desarrollarán el Foro Nacional de Transición Energética, cuyo objetivo es analizar en cuatro mesas de trabajo la reforma energética desde la perspectiva ambiental.

El coordinador de la bancada mexiquense de dicho instituto político en el Congreso de la Unión, Miguel Sámano Peralta, indicó que este ejercicio es complementario al Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica que se lleva a cabo en San Lázaro.

Tomó relevancia al citar que hay que darles la oportunidad de participar a los especialistas “y que no nos vayamos a un tema político mediático, no, aquí lo que realmente requerimos es que se analice a fondo y si hay algo que nosotros podamos aportar siempre lo haremos solo buscando el beneficio de los mexicanos, hay una gran apertura para poder analizar y en su caso poder aportar, a mi nada me daría más gusto que llegáramos a una propuesta de consenso”.

En este foro nacional se analizará el futuro energético de México a través de conferencias sobre el impacto de los combustibles fósiles, las tecnologías emergentes para mitigar el cambio climático, las energías del futuro, así como la transición energética sostenible e incluyente.

“Este ejercicio nos proporcionará mayores elementos de análisis y reflexión en torno a un elemento indispensable para alcanzar la soberanía energética”, indicó el legislador federal mexiquense.

El foro en el que estarán presentes expertos en la materia se dividirá en cuatro mesas de trabajo: Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Economía e Industria y Marco Legal.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Ignacio Moreira Valdéz, enfatizó que, pese a la conclusión de los foros de Parlamento Abierto, “no se ha construido la ruta política y no hay condiciones, tampoco dictamen de la iniciativa del titular del Ejecutivo federal”.

Eric Rosas, de la organización Clúster Mexicano de Fotónica, afirmó que es importante hacer una transición energética sostenible, sustentable, que no solo proteja al medio ambiente, sino que propicie

condiciones económicas favorables para que México retome su dinamismo.