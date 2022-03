Hoy Estado de México-marzo 19, 2022

Decenas de muertos dejó este viernes un bombardeo ruso sobre un cuartel ubicado en Mikolaiv, al sur de Ucrania; cabe mencionar que las labores de rescate no han parado.

«Había al menos 200 soldados durmiendo en los barracones. Al menos 50 cadáveres han sido recuperados y no sabemos cuántos quedan debajo de los escombros», indicó Maxim, soldado de 22 años de edad.

La mañana de este viernes, el lugar fue devastado tras recibir seis cohetes.

Hasta el momento no se tienen datos oficiales sobre lo sucedido.

«No estamos autorizados a decir nada, porque las operaciones de rescate no han terminado y no se ha notificado a todas las familias. Todavía no estamos en condiciones de anunciar un balance y no puedo decirles cuántos soldados estaban presentes», comentó la portavoz militar, Olga Malarchuk.

Por su parte, el gobernador de la región, Vitaly Kim, señaló a través de Facebook, que los rusos atacaron de manera cobarde a los soldados que dormían.