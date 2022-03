Hoy Estado de México-marzo 29, 2022

Las personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad, motriz, visual, oral o mental, ven truncado su derecho a tener acceso a cualquier espacio público, de acuerdo a la forma en que las edificaciones se encuentran construidas, lo cual impide la inclusión natural en estos entornos, así lo dio a conocer Eska Elena Solano Meneses, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Por lo que la Auriverde, ofrece la especialidad de Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad, que se imparte en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y que tiene como objetivo la formación de personas capaces de diseñar, desarrollar, promover y evaluar entornos construidos, así como sistemas urbanos de fácil acceso, tomando en cuenta la comunicación, información y movilidad en la arquitectura.

Está especialidad tiene una duración de un año, y está a cargo de egresados de las licenciaturas en arquitectura, urbanismo, planeación urbana, desarrollo territorial, estudios sociales y gestión local, estudios socioterritoriales, administración y promoción de la obra urbana, diseño, ingeniería civil y afines, además se ofrecen los conocimientos en diseño arquitectónico, también en diseño urbano, procesos constructivos, además de gestión y promoción de la construcción.

La especialista, quién coordina la especialidad, señaló que este programa es único en todo México debido a los alcances al abordar diferentes tipos de accesibilidad, cognitiva, motora, sensorial e intelectual.

«Es una especialidad que fue aprobada ante Consejo Universitario en el pasado noviembre del 2021, es decir, es muy reciente y lo que busca es tratar de cubrir un espacio vacío no solamente a nivel Estatal o nacional sino a nivel Latinoamérica, no hay estudios de especialidad en la temática, tampoco los existen en posgrados a nivel de maestría o doctorado, sencillamente no hay nada que toque estos temas con este nivel de profundidad», dijo la investigadora mientras hizo la invitación al Público de general a cursar esta especialidad.

Para ello se puede registrar en línea en http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado hasta el 4 de abril para continuar con la inscripción.

Además, para mayores informes se ponen a la disposición los teléfonos 722 21404 14,2 1404 66,2 1448 52 y 214 0523 con extensión 165, o acudir a las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que se localiza en Ciudad Universitaria, en el Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño, en el cubículo 31, quinto piso.