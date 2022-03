Hoy Estado de México-marzo 31, 2022

El registro de la gráfica rupestre de Ocuilan, en el Estado de México, será realizado por estudiantes e investigadores de la licenciatura en Arqueología del Centro Universitario Tenancingo perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Dicha labor se llevará a cabo tras la petición de las autoridades municipales. Ocuilan se considera de los municipios con mayor riqueza arqueológica en el Edomex, indicó la catedrática investigadora universitaria Vladimira Palma Linares.

La más reciente gestión local, se acercó al Centro Universitario para que se reactivará el convenio de colaboración que se tenía para continuar las labores de arqueología que fueron interrumpidas por los sismos de 2017.

«Ocuilan fue uno de los municipios mexiquenses más afectados e incluso, donde realizábamos los trabajos de excavación se instalaron las escuelas de forma emergente».

Este municipio cuenta con diferentes altitudes y variabilidad climática desde selva baja hasta bosques de pinos y encinos en el Cerro de Zempoala. En la región de Chalmita y la aledaña a Malinalco, hay zonas con enormes paredes rocosas que fueron utilizadas por cazadores recolectores.

«En esas paredes dejaron plasmada la flora y fauna de la región, así como figuras de personajes cazando y otras que no hemos analizado bien. Hasta ahora no se ha hecho un recorrido para identificar, dibujar y registrar la gráfica rupestre del municipio. No sabemos con exactitud las fechas de las pinturas, así que tenemos que trabajar en la identificación de su época y, sobre todo, su registro».

Aseguró que las autoridades del municipio, propusieron la realización de un catálogo de la gráfica rupestre, por lo que ya se trabaja para identificar las zonas donde se encuentran, en varios casos de accesos complicados.

La investigadora aseguró que la coordinación con autoridades municipales se efectuó debido a la buena relación que existe con egresados del Centro Universitario UAEM Tenancingo.

Por lo que el convenio de colaboración entre el municipio y la UAEM se ratificará con la participación de las comunidades de las licenciaturas en Turismo, Gastronomía, Floricultura, Relaciones Económicas Internacionales y Arqueología, además de la maestría y doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.