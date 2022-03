Hoy Estado de México – marzo 02, 2022

En una videollamada una de las integrantes del clan Kardashian recibió la noticia de que un juez aprobó su solicitud de divorcio.

Ahora Kim Kardashian es oficialmente una mujer soltera, luego de que un juez le concedió a la socialité su petición hecha desde el mes de diciembre del 2021.

En la audiencia, su ahora ex esposo, el cantante Kanye West no estuvo presente y fue representado únicamente por su abogado quien no se opuso a restituir el estado de soltería de Kim Kardashian.

Para poder divorciarse, Kanye West le puso tres condiciones a Kim Kardashian:

Derecho al reembolso

Privilegio marial

Transferencia de sus activos

La pareja tiene cuatro hijos: North, de 8 años, Saint, de 6, Chicago, de 4, y Psalm de 2 años.