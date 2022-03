Hoy Estado de México -marzo 10, 2022

Unos hombres se metieron a robar a su casa, lo encerraron en el baño y le robaron seis pollos.

Un usuario de TikTok relató esta sorpresiva situación que vivió tras un asalto.

Lo que aparentaba ser un peligroso asalto con armas de fuego, tuvo un final tan inesperado, qué se hizo viral en redes sociales.

El hombre platico el momento en que tres sujetos ingresaron a su vivienda para robar.

Señaló que se encontraba en su recámara viendo algunos videos en YouTube, cuando de pronto se abrió la puerta violentamente.

«Salí y de repente veo a un señor desconocido».

En un inicio, el joven no entendía que lo que estaba viviendo era un asalto, sino hasta que el desconocido le apuntó con un arma, fue que se preocupó.

Comentó que uno de los asaltantes lo amarro y lo encerró en el baño con los demás miembros de su familia.

«Me amarraron como puerco los bastardos».

Alguien le preguntó que cuánto dinero y cosas de valor había en su vivienda, a lo que el joven respondió: «yo de: cual dinero cabrón?… Vivo en Chiapas qué dinero voy a tener, si encuentras dime y dame, nos repartimos la mitad».

El comando armado no se dio por vencido, por lo que si yo buscando cosas de valor, sin embargo, al no encontrar nada: «me preguntaron dónde está tu computadora?, Y le dije que no tengo computadora y me azotó la puerta».

«Yo me ofendí, todavía que me estás robando me estás reclamando que soy pobre. Esto es un robo o a un estudio socioeconómico?».

Por lo que únicamente se llevaron seis pollos después de haber buscado sin encontrar nada de valor que llevarse.