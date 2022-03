Hoy Estado de México-marzo 12, 2022

El 20 de febrero pasado Justin Bieber tuvo que cancelar uno de sus conciertos de su más reciente gira debido a que dió positivo a Covid-19, pero nunca se dijo que su esposa se hubiera contagiado.

De acuerdo con el portal TMZ, la modelo Hailey Bieber fue hospitalizada de emergencia por padecimientos relacionados con el Covid-19.

El día de hoy, Hailey publicó a través de su cuenta de Instagram un escrito donde confirmó que fue hospitalizada por problemas en su cerebro.

«El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital».

Explico qué es pues de los estudios que le realizaron como los especialistas hallaron un coágulo como del cual ya se había recuperado.

«Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas».

La esposa de Justin Bieber, aseguró que fue un momento terrible, por lo que está muy agradecida por la intervención médica que recibió.

“Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, ¡y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron! Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y amor”.