Arturo Callejo – marzo 09, 2022

En el Pueblo Mágico de Metepec, comenzó a rodar el filme “Silence Night” del director John Woo Yu-Sen, con la producción de Tony Mark. En esta cinta realizada por ganadores de varios premios Oscar, la autoridad de este municipio estuvo presente en una de las locaciones en la que saludó a John Woo, quien ha sido director de películas como Misión Imposible 2, Windtalkers, Paycheck y El Acantilado Rojo.

Al inicio del rodaje la autoridad edilicia sostuvo una plática con Tony Mark, productor de las cintas The Hurt Locker, Bordertown, Ultraviolet, Once Upon a Time in México, 8 Seconds y The Fisher King, entre otras.

Se informó que los artistas hollywoodenses exaltaron las bondades de Metepec para realizar películas, derivado de la gama de paisajes y escenarios de gran trascendencia con que cuenta este Pueblo Mágico.

Sumado a ello, existen escenarios de gran trascendencia, tanto históricos como vanguardistas, sin olvidar la hospitalidad y las facilidades para mostrar al mundo un poco de la belleza de Metepec.

El presidente municipal resaltó la importancia de “recobrar la magia de Metepec y mostrar su grandeza más allá de las fronteras de México”.

En el transcurso de los siguientes días, la producción de la película “Silence Night” del director John Woo Yu-Sen con la producción de Tony Mark, seguirá su rodaje en distintos escenarios emblemáticos de este municipio mexiquense.