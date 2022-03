Hoy Estado de México – marzo 01, 2022

La vida de Christian Nodal ha dado un giro desde el inicio de su carrera hasta la relación que tuvo con Belinda, pasando por una etapa de excesos y “materialismo histérico” como él lo ha llamado.

El cantautor dio una entrevista a la revista Life and Style, en la que reveló que habló sobre su súbito éxito y todo lo que conlleva, asegurando que no estaba preparado para la fama que le llegó, y que eso lo orilló a una vida de excesos en la que las fiestas eran constantes:

«Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños».

Y justamente esos círculos de amistades lo llevaron a excesos, en los que la ropa de marcas y diseñador eran lo mejor para él en ese momento en el que saltó a la fama.

«Fue como un materialismo histérico. Me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas».