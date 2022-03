Hoy Estado de México – marzo 09, 2022

Luego de que la cantante Sasha Sokol denunció en sus redes sociales que fue víctima de abuso por parte del productor Luis de Llano, la Fiscalía de la CDMX la contactó para pedirle que se comunique con ellos y darle atención a su denuncia.

La Fiscalía CDMX le pidió a la artista que siga su cuenta, para que puedan hablar sobre la denuncia a través de Mensaje Directo.

“Buen día, deseamos atender la situación que reporta. ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención vía mensaje directo?”, fue la respuesta virtual que la Fiscalía de la CDMX emitió en su red social, que cuenta con más de 370 mil seguidores y tiene como objetivo escuchar las denuncias de manera “directa” con las víctimas que se atreven a realizar quejas de manera digital.

Hasta el momento la cantante no se ha pronunciado al respecto, aunque algunos de sus fans le han solicitado hacer la denuncia penal en contra de Luis de Llano, para que esta sirva como aliciente a otras víctimas de abuso sexual.

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, escribió la ex Timbiriche en su cuenta de Twitter.