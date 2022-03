Hoy Estado de México -marzo 30, 2022

Este miércoles se dió a conocer la muerte del músico Tom Parker, a los 33 años, de la británico-irlandesa «boy band», debido a un tumor cerebral, indicó la agrupación a través de su cuenta de Instagram.

El artista dio a conocer en octubre del 2020 su diagnóstico de cáncer, por lo que se sometió a tratamientos de quimioterapia y radioterapia y en este año volvió con la agrupación.

El elenco de The Wanted se anunció devastado por la sorpresiva muerte de Tom, quien de acuerdo con un comunicado, falleció de manera pacífica este miércoles al mediodía, al lado de su familia y sus compañeros.

«Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos», se lee en el documento.

Cabe recordar que antes de ser parte de The Wanted en 2009, el artista participó en Take That II, agrupación tributo de Take That, y con la actual banda, trabajo en tres álbumes.