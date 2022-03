Hoy Estado de México – marzo 07, 2022

La empresa de seguridad que estaba a cargo en el estadio “La Corregidora” en Querétaro, resultó ser “patito”, pues hay muchas irregularidades en torno a ella, por lo que ya fue dada de baja, así como al elemento que le abrió la puerta a la afición de Gallos para golpear a los de Atlas, informó el gobernador Mauricio Kuri.

En entrevista para el programa Noticieros Televisa, el mandatario estatal indicó que por los hechos trágicos ocurridos este fin de semana entre la afición de los Gallos Blancos y el Atlas, aún no hay personas detenidas, pero dijo que es cuestión de días para que se detenga a los agresores.

“Estamos dando con ellos, la investigación va en serio. Lo más fácil para una autoridad sería ir, agarrar a dos que tres y decir ‘ya tenemos a tres personas’, pero esto va en serio. No va solamente a querer sacar un tema mediático, estamos reuniendo los elementos para que no puedan salir. La Fiscalía de Querétaro es seria, que va a sus tiempos, hay que tener paciencia”, dijo Kuri al asegurar que no hay impunidad.