Arturo Callejo-marzo 29, 2022

El próximo domingo 10 de abril se vence la ausencia definitiva de Emilio, presidente municipal electo de Ocuilan quien sigue en la prisión de Tenancingo quien es acusado de haber cometido presumiblemente el delito de privación ilegal de la libertad, sin embargo, este sujeto, quien podría ser absuelto el día 08 de abril cuando se le desarrolle una audiencia dentro de su proceso legal, tomaría el cargo en 12 días más; de no ser absuelto por un Juez, entraría en automático el presidente municipal suplente, Wilfrido Pérez Segura, como lo señala la Ley.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González, indicó que Pérez Segura ya le mandó un escrito solicitando su incorporación al cargo de la alcaldía de Ocuilan, sin embargo, el diputado le explicó que esto por el momento no puede suceder hasta que se venza el término de la ausencia definitiva.

“Nosotros no podemos adelantar vísperas, si para el día 10 de abril el estatus del presidente (Emilio) sigue igual, por Ley, en automático, el Cabildo tiene que citar al suplente, o en su caso el suplente se tiene que presentar ante el Secretario del Ayuntamiento para pedirle que se convoque a Cabildo y se pueda asumir el cargo. Es una cuestión de días, él está enviando su documento donde está solicitando que ya se le incorpore, pero hay una normatividad que se le está explicando porqué no. Lo he atendido y le he dado la explicación de su documento”, indicó el legislador local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).