Arturo Callejo – marzo 01, 2022

A pesar de que, hace una semana, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXI Legislatura del Estado de México solicitó a todas las áreas que integran la Cámara de Diputados ajustarse a nuevas medidas de austeridad, los 75 diputados del Poder Legislativo se aumentaron su sueldo neto en 24 por ciento, al pasar su dieta de 74 mil a 92 mil pesos mensuales.

El presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González, reconoció este incremento en la nómina de los 75 legisladores mexiquenses, aunque señaló que éste se realizó con el acuerdo de todas las fuerzas políticas que integran la Legislatura, pues justificó que, desde hace 12 años, no existía un incremento en sus salarios, aun cuando en las demás áreas de la Cámara de Diputados se han estado actualizando los salarios conforme a la inflación.

No obstante, aseguró que, en lo que le resta de la presente Legislatura, no habrá más aumentos salariales para los representantes populares.

“Fue una decisión correcta, estamos dentro del parámetro justo de un servidor público del nivel de la responsabilidad que tienen los diputados y, al menos en lo que corresponde a esta legislatura, será lo único que se haga en esa materia, ya más adelante serán otros (diputados)”, puntualizó el legislador Hernández González.

Explicó que, conforme aumentan los salarios, van cambiando las categorías impositivas, por lo que el reciente aumento salarial y la escala en la que están los legisladores, sus sueldos netos iban a sufrir una reducción por los pagos de sus impuestos.

Otro factor que justifica el incremento salarial, dijo, es que, de sus percepciones, tienen que atender las demandas sociales que hay en sus respectivos distritos, pues desde la LX Legislatura mexiquense desapareció el Programa de Acción Comunitaria (PAC), que servía para comprar insumos para la vivienda, como cemento, varilla, arena, graba y tinacos, por ejemplo, los cuales ya no reciben.

“Hoy en día, de su bolsillo, los diputados tienen que pagar sus gastos para desplazarse a sus respectivas comunidades, como es el pago de casetas de peaje, por citar algunos”, defendió el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Al preguntarle sobre el incremento salarial al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elías Rescala, sostuvo que para él no hubo ningún cambio y desconoce el tema salarial.

“Yo entré a la Cámara ganando lo que estoy ganando ahorita, “¿no se le vio reflejado esta quincena?, no, para nada, yo entré ganando lo mismo que estoy ganando ahorita, como te explico, para mí no hubo como un cambio, desconozco si hubo un aumento porque yo no estaba en la legislatura pasada”, mencionó.

El representante popular priista añadió que hay cosas más relevantes que tocar que los sueldos de los diputados.

“A los mexiquenses nos interesan en donde están puestos los grandes programas, proyectos que aplican los municipios y que aplica el gobierno estatal. Imagínense si nos vamos a estar viendo en un tema tan menor, me parece que hay que prestarle atención a lo importante y a lo relevante, ahí está el debate de altura, no es un tema de fondo”, recriminó al ser cuestionado.